وطن النهار

ان دولة الكويت حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير افضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

وحرصت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على مشاركة المسنين يومهم الدولي وذلك في اطار ما تقدمه الجمعية من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على دمجهم في المجتمع والمشاركة في جميع مناسباتهم.

إن الكويت من اوائل الدول التي اهتمت بقضايا المسنين حيث ان تشريعاتها نصت على حماية الاسرة والحفاظ عليها واهتمت بالشيوخ بشكل خاص لأجل توفير الرعاية الصحية لهم.

وان مبادرة وزارة الخارجية ممثلة بالفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والمنبثق عن اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في تنظيم الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في دولة الكويت بتاريخ 1 أكتوبر 2019م وان تنظيم مثل تلك الندوات يشير الى اهتمام دولة الكويت بكبار السن ومتابعة كل ما يخصهم وان هذا الشي ليش بغريب على الكويت ولما لا وقائدها حضرة صاحب السمو امير البلالد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الانساني.

شكرا من القلب الى جميع العاملين بوزارة الخارجية وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجار وامين سر الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان السفيرة امل مجرن الحمد. وجميع العاملين في وزارة الخارجية على نجاح الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. في دولة الكويت الله يعطيكم العافية وفي ميزان حسناتكم بما تقومون به في خدمة كبار السن .

ان اشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اكبر دليل على اهتمام الكويت بكبار السن ولاسيما ان الكويت من اوائل الدول التي سنت قانونا خاصا للمسنين لحمايتهم ما يجعلنا نفخر ونعتز في تحقيق التكامل الاجتماعي من بوابة كبار السن.

وان الجمعية حريصة على توفير الرعاية الشاملة لكبار السن والعمل على حفظ كرامة المسن واشعاره بانسانيته وتوفير الراحة والطمأنينة والامان والعمل على دمج المسن القادر في المجتمع بعد تأهيله مهنيا ومشاركة المسن غير القادر في المناسبات والاحتفالات والاعياد وحضور لقاءات التوعية والارشاد الجماعي التي تعقدها جهات حكومية واهلية وخارجية..

و ان الجمعية تدعم توجه هيئة الامم المتحدة بشأن رعاية وتأهيل المسنين في اعلانها لعام 2017 الذي ينص على أنه يرتكز الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في الامم المتحدة هذا العام على اعمال مشاركات المسنين في اسرهم ومحيطهم الاجتماعي ومجتمعاتهم وتوسيع نطاق تلك المشاركات ويركز الاحتفال ايضا على السبل الممكنة لدعم مشاركات المسنين وحاجاتهم ورغباتهم ويبرز احتفال هذا العام الرابط القائم بين اكتشاف مواهب المسنين ومساهماتهم من جهة وتحقيق تنفيذ اهداف جدول اعمال 2030 وخطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة من جهة اخرى.

وأن الشيخوخة مرحلة من مراحل العمر وحلقة من حلقات التاريخ وجزء لا يتجزأ من وجود كل مجتمع من المجتمعات الانسانية فسنة الله في خلقه ان يأتي جيل بعد جيل على امتداد عمر البشرية المديد.

وإن الدين الاسلامي حث على مكانة المسن في النفوس ومنزلته في القلوب وان من تعاليم ديننا الاسلامي في حق كبار السن توقيره واكرامه وحسن الخطاب وطيب الكلام والتودد اليه فان اكرام كبار السن في الاصل اجلال لله عز وجل.

