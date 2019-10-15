الأولى

في خطوة لترشيد الانفاق وشد الحزام تتجه الحكومة لاتخاذ اجراءات مالية قاسية تتمثل في خفض الميزانية بواقع 5 مليارات دينار، وقال مصدر اقتصادي حكومي لـالنهار ان وزارة المالية تستهدف خفض الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل 2020-2021 والذي يبدأ ابريل المقبل بواقع 5 مليارات دينار، من 27.7 مليار دينار تقديرات اولية الى 22.7 مليار دينار. (طالع ص09)

وقال المصدر: ستشطب وزارة المالية خلال الأيام المقبلة كل الطلبات المالية غير الضرورية لجميع الجهات الحكومية التي قدمت ميزانياتها التقديرية للعام المالي المقبل، موضحاً ان هناك جهات كثيرة ستفاجأ بمستوى الخفض.

وأشار المصدر ذاته الى ان وضع الميزانية لا يحتمل اعباء اضافية، مستغرباً من وجود ميزانيات حكومية تغرد خارج سرب الترشيد دون مراعاة لظروف الايرادات، موضحاً ان الجميع سيعود لسرب الترشيد طوعاً او كرهاً.

وتابع قائلاً: الاجراءات الالكترونية الرقابية اسهمت الى حد بعيد للغاية في فهم حقيقي للاحتياجات المالية الضرورية للجهات الحكومية من عدمها، منوها الى ان بعض الجهات تطلب موازنات مبالغ فيها لأغراض تتنافى تماما مع سياسية ضبط النفقات التي تنتهجها الحكومة لتقليل الضغط على الاحتياطات المالية المهددة.

وكان وزير المالية د. نايف الحجرف قد اعلن اول من امس ان الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 27?7 مليار دينار.

ومن جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ النهار عن توجه جهات حكومية بالعمل على وقف خدماتها في حال عدم سداد الايجارات المستحقة على المستفيدين منها وذلك في ظل تشدد حكومي لتحصيل الديون المستحقة لها والتي تجاوزت حاجز 1.8 مليار دينار بزيادة قدرها 288 مليوناً عن قيمتها بنهاية ابريل. وأضافت المصادر ان التشدد يأتي في ظل سعي الحكومة لتعزيز ايراداتها غير النفطية والعمل على مواجهة التذبذب في اسعار النفط.

وفي سياق متصل أشار تقرير حكومي متخصص الى ان المشاريع المعتمدة لتعزيز استدامة المالية العامة للدولة لم تحقق انجازاً يذكر خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، موضحة ان نسب الانجاز ظلت كما هي عليه بنهاية السنة المالية الماضية. وبينت الأرقام الواردة في التقرير ان خطة التنمية 2019/2020 اعتمدت ميزانية قدرها 3.3 ملايين دينار لمشروعي تطوير الادارة الضريبية واعادة تنظيم املاك الدولة وادارتها، الا انه لم يتم انفاق سوى 0.27 في المئة لمشروع تطوير الادارة الضريبية، فيما لم يشهد مشروع ادارة تنظيم املاك الدولة اي تغيير.