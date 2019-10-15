الأولى

كلف مجلس الوزراء أمس وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزءين من إحدى الجلسات القادمة يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، ويكون الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها وذلك بناء على طلب وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان. واستمع المجلس الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري والمسؤولون في كل من وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري بشأن إصلاحات الطرق المتضررة من الأمطار خلال الموسم الماضي.

