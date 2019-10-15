الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن ثقته بالعنصر البشري الوطني العامل في القطاع النفطي، مؤكداً على الدعم الحكومي الكامل لخلق بيئة عمل صحية ومتطورة قادرة على رفع المستوى الانتاجي للمؤسسات النفطية في جميع مجالاتها. (طالع ص 13)

وأشاد المبارك، على هامش انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز برعايته وحضوره، بالمشاركة الكبيرة من الشركات الوطنية والعربية والعالمية والأجنبية والمنظمات الدولية، منوهاً أن المؤتمر يعد حدثا مهما للجهات الراغبة في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وفرص تبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات واخر الإنجازات في هذا المجال وأبرز الحلول للتحديات والعقبات التي قد تواجه قطاع النفط والغاز.

من جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل ان الاسعار المرتفعة للنفط الخام لن تسمح بوجود استثمارات نفطية، مضيفاً ان الكويت لا تسعى لتحقيق سعر معين، لكن هناك حاجز مستويات ما بين 50 و65 و70 دولاراً، وهو سعر مقبول، وإنا كنا نطمح لاستقرار أكبر.

وفيما يخص تطورات مصفاة فيتنام، قال الفاضل إن مصفاة فيتنام أنشئت خلال الفترة السابقة، وأثير الجدل حولها فيما يتعلق بخسارة المصفاة والأمور المتعلقة بها، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة فنية ولجنة قضائية بحثت الموضوع، مشيراً إلى أن هناك توصيات خرجت من اللجنة القضائية.

وأضاف إنه بصدد مراجعة استراتيجية مؤسسة البترول، لاسيما وأن هناك بعض الأمور لاتزال محل نقاش، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من ترتيبها.