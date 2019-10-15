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الرياض - الوكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس مباحثات قمة تطرقت الى تطورات الملفات الاقليمية والدولية اضافة الى تطوير العلاقات بين البلدين وهو ما تم تتويجه بتوقيع 20 اتفاقية اقتصادية وعلمية. بينها عشرة في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتطورة....(طالع ص 19).

ووصف خادم الحرمين الشريفين زيارة الرئيس الروسي، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين. وأضاف الملك سلمان في كلمة له بحضور الرئيس بوتين أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية. وقال أيضاً نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

من جانبه قال بوتين إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً. وأكد أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي. وقال الرئيس الروسي ان السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض امس الرئيس الروسي الذي اجرى زيارة رسمية وصفت بالتاريخية هي الاولى لرئيس روسي إلى المملكة منذ 12 عاماً.

وناقشت القمة السعودية - الروسية العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية. حسب ما ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، مشيرا الى أن المحادثات شملت مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني. كما أفاد أوشاكوف بأن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا الحيوية للأجندة الدولية بالتركيز على التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحثا الأوضاع في سورية والخليج واليمن والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

من جهته أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا. وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين ان البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم. وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، قد ذكر في مقابلة مع قناة العربية أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.وقال كيريل إن قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد مهمة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم. وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات.

وبعد السعودية، يتوجه بوتين اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.