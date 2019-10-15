الأولى

تونس- الوكالات: احتفلت تونس امس بنجاح انتخاباتها الرئاسية وفوز المرشح قيس سعيّد بفارق كبير على منافسه نبيل القروي فيا تعهد الرئيس المنتخب بتجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين في البلاد مشددا على ان القضية الفلسطينية ستكون دائما من اولوياته الرئاسية.... (طالع ص 19).

وشهد شارع بورقيبة في العاصمة تونس ليل الأحد الإثنين احتفالات ضجت بالزغاريد والألعاب النارية والهتافات اثر اعلان استطلاعات الرأي فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الاعلام نبيل القروي. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي فقد نال سعيّد 76,9% من الاصوات مقابل 23,1% للقروي.

وعلى الفور شكر سعيّد(61 عاما) الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ وقال في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة سأحمل الأمانة..الشعب يريد وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011. ونال سعيد الذي يلقب بـالأستاذ 90% من اصوات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما وأكد الرئيس المنتخب نحن في حاجة الى تجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين. وأعلن سعيّد أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج، مبينا سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية.

في المقابل انتقد منافسه المهزوم نبيل القروي القضاء لتوقيفه 48 يوما قبل الحملة الانتخابية وخلالها. وقال في مؤتمر صحافي في مقر حملته بالعاصمة تونس حالة فريدة من نوعها في تاريخ الديموقراطيات سندافع، سجن البارزين (المرشحين) سهل.

وهنأت حركة النهضة الاسلامية سعيّد ودعت انصارها للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرئيس الجديد الذي يدافع بشدة عن لا مركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات ويتبنى شعار الثورة الشعب يريد وشغل حرية كرامة وطنية. ويدعو سعيّد لانتخاب مجالس جهوية تعيّن بدورها ممثلين لها من أجل ان تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية، ومقاومة الفساد.