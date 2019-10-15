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«الصحة»: ديناران رسوماً لمرضيات المستشفيات الخاصة

شايع النبهان
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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أكدت وزارة الصحة ان فرض دينارين رسوما على الاجازات المرضية لا يسري الا على «المرضيات» الصادرة من قبل القطاع الطبي الخاص. وقالت في بيان لها امس ردا على ما تم تداوله في وسائل التواصل أن فرض رسوم على التصديق من قبل إدارة التراخيص الطبية يكون على الشهادات المرضية الصادرة من قبل القطاع الطبي الخاص، مشيرة الى ان إجراءات تصديق الشهادات تتمثل في مراجعتها وتدقيقها، والتأكد من وجود تراخيص سارية الصلاحية للأطباء الموقعين عليها، والمراكز الطبية الصادرة منها، بعد وضع طابع بقيمة دينارين عليها حتى تأخذ صفة الرسمية، ويتم اعتمادها من الجهات المختصة في الدولة.


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