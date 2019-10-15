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اتفاق خليجي على الأمن السيبراني وتعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب


أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ان اجتماع وكلاء وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط أمس اقر عددا من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون الامني الخليجي لمكافحة الارهاب.
وقال النهام ان الاجتماع اقر توصيات عدة تهدف الى تعزيز العمل الامني المشترك ورفعها الى اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المزمع عقده غدا لاعتمادها.
وأوضح ان من ابرز تلك التوصيات تعزيز التعاون الامني الخليجي لمكافحة الارهاب والامن السيبراني، وكذلك التمرين المشترك للأجهزة الامنية الخليجية أمن الخليج العربي ومشروع الشبكة الامنية الخليجية. واوضح
انه تم كذلك اقرار توصية انشاء الاكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية والتوصيات الخاصة باجتماعات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجية وامن المطارات وتوصيات رؤساء الاتحادات الشرطية الخليجية.
وبين ان الاجتماع اقر ايضا توصيات المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الامني الخليجي واجهزة مكافحة المخدرات، وكذلك توصيات اجتماع المؤسسات العقابية والاصلاحية الخليجية وايضا اللجان الخاصة بالمرور والاعلام الامني والدفاع المدني وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الامنية.


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