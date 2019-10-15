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كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عن مقترح قدمه الى ديوان الخدمة المدنية بشأن إضافة العاملين في «شؤون الطلبة» ضمن المشمولين بكادر الوظائف التربوية المساندة، مبينا أنه حتى الآن لم يحصل على الموافقة. من جانب آخر عقدت اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية وجمعية المعلمين، اجتماعاً صباح امس بديوان عام الوزارة من أجل التباحث ومناقشة أهم الموضوعات والملفات التربوية وتعزيز سبل التعاون الهادف الى خدمة العملية التعليمية.

واشار وكيل الوزارة د. سعود الحربي، إلى أهمية التوجيه الفني موضحاً أن الوزارة لا تزال تسعى إلى حل جميع المشكلات والعراقيل التي تواجهه وان هناك مخاطبات بينها وبين ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

