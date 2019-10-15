مال وأعمال

كشف مصدر اقتصادي حكومي لـ«النهار» أن وزارة المالية تستهدف خفض الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل 2021-2020 والذي يبدأ ابريل المقبل بواقع 5 مليارات دينار، من 27.7 مليار دينار تقديرات أولية الى 22.7 مليار دينار.

وقال المصدر: ستشطب وزارة المالية خلال الأيام المقبلة كل الطلبات المالية غير الضرورية لجميع الجهات الحكومية التي قدمت ميزانياتها التقديرية للعام المالي المقبل، موضحاً أن هناك جهات كثيرة ستفاجأ بمستوى الخفض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وضع الميزانية لا يحتمل اعباء اضافية، مستغرباً من وجود ميزانيات حكومية تغرد خارج سرب الترشيد دون مراعاة لظروف الإيرادات، موضحاً أن الجميع سيعود لسرب الترشيد طوعاً او كرهاً.

وتابع قائلاً: الإجراءات الالكتروينة الرقابية ساهمت الى حد بعيد للغاية في فهم حقيقي للاحتياجات المالية الضرورية للجهات الحكومية من عدمها، منوها الى أن بعض الجهات تطلب موازنات مبالغ فيها لأغراض تتنافي تماما مع سياسية ضبط النفقات التي تنتهجها الحكومة لتقليل الضغط على الاحتياطات المالية المهددة.

وكان وزير المالية د. نايف الحجرف قد أعلن اول من أمس إن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 27.7 مليار دينار.

وأفاد بأن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.

وتابع الوزير: ما حدث هذا العام أنه وبعد ان تم ارسال تقديرات الميزانية لبعض الجهات الحكومية وجدنا حجم الانفاق وصل إلى 27.7 مليار دينار، وهو مبلغ بكل الأحوال غير مقبول، موضحاً أن «المالية» رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها إلى الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها.

ونوه الحجرف إلى أن العام الماضي شهد تقديرات بقيمة 30.5 مليار دينار تم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 22.5 مليار دينار، مؤكدا على الإيمان بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.

وبين الحجرف أن الهدف هو التحكم الحقيقي بالمصروفات والتزام جميع الجهات بالسق المحدد لها في اطار الميزانية.

ولفت الحجرف إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.

وقال الوزير أن على كل الجهات الحكومية تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فإنها ستضع التقديرات بدلا من الجهات وعلى الاخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة.

وقال الوزير أن سبب رفض الميزانيات هو التفاوت والتباين فيها وسوف نعمل مع الجهات الحكومية كي نصل لفهم مشترك لوضع تقديرات اكثر دقة وواقعية لكل جهة على حدى وسنعمل مع المراقبين الماليين لمتابعة الالتزام الدقيق بهذه الميزانية.

