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مال وأعمال

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إلزام محال الذهب بإعلان الأسعار عبر شاشات


أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور تعميم يلزم المحال والشركات العاملة في مجال تجارة المعادن الثمينة الإعلان عن أسعار المعادن الثمينة المنشورة في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني عبر الشاشات الصغيرة أو الكبيرة.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي اليوم إن التعميم حمل الرقم «3» لسنة 2019. وأضافت أن التعميم نص على أنه يتعين على المحلات والشركات العاملة في مجال تجارة المعادن الثمينة الإعلان عن أسعار المعادن الثمينة المنشورة في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني عبر الشاشات الصغيرة أو اللابتوب http://new2.moci.gov.kw/ar/gold/- أو الشاشات الكبيرة مثل التلفزيونات http://new2.moci.gov.kw/ar/gold/tvg-
وأهابت «التجارة» بجميع المحلات والشركات الالتزام، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وذكرت أن هذا الإجراء يهدف لحفظ حقوق المستهلكين والبائعين ومنع أي عملية غش أو تلاعب بالأسعار.


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