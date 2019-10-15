مال وأعمال

كشفت بيانات صادرة عن تقارير حكومية متخصصة إلى أن ما تم إنفاقه على مشاريع القطاع النفطي خلال الربع الأول من العام الحالي 2019/2020 بلغ 172 مليون دينار تمثل 12 في المئة من إجمالي الاعتمادات المخصصة للقطاع خلال تلك الفترة بقيمة 1.43 مليار دينار للسنة المالية 2019/2020.

وأوضحت البيانات أن مشروع الوقود البيئي نسبة إنجاز بلغت 98 في المئة بتقدم مقداره 0.4 في المئة عن الربع السابق، وكذلك تقدم مشروع مصفاة الزور لتبلغ نسبة إنجازه 88.2 في المئة بنهاية الربع الأول بتقدم مقداره 4.9 في المئة بينما لم يحقق مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور أي تقدم على مستوى الإنجاز بنهاية الربع الأول وبقيت نسب الإنجاز على حالها 9.2 في المئة بينما أنفق ما نسبته حوالي 57.3 في المئة ولم تذكر الجهة أية معوقات.

وتهدف المشروعات الثلاث إلى زيادة ودعم القيمة المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتمادا على المواد الخام الوطنية.

