مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن توجه جهات حكومية بالعمل إلى وقف الخدمات المقدمة لمستخدمي خدماتها في حال عدم سداد الايجارات المستحقة عليها، مع إعطاء تلك الجهات للمستفيدين من خدماتها مهلة زمنية محددة للسداد أو تطبيق عقوبات أشد عليها.

وفي سياق متصل، أفادت جهات رقابية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة من مؤسسات حكومية تجاهلت سداد ديونها للدولة نظير استخدام مباني أملاك الدولة لسنوات طويلة وهو الأمر الذي رأته مصادر غير مقبول في ظل تراجع ايرادات الدولة من النفط وتذبذب الأسعار مع التقلبات العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة. وتسعى الحكومة من خلال سداد مستحقاتها إلى مواجهة تضخم النفقات في الميزانية العامة للدولة من خلال سداد المديونية التي ارتفعت بواقع 288 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى نهاية أغسطس لتستقر عند مستوى 1.8 مليار دينار. وفي سياق متصل، كشفت الأرقام الصادرة عن تقارير حكومية متخصصة قصوراً حكومياً في تحقيق انجازات ملموسة لمعالجة الخلل الهيكلي في استدامة المالية العامة للدولة، وكبح جماح تضخم النفقات الحكومي. فقد بيت الأرقام أن برنامج استدامة المالية العامة لم يشهد أي تطور يذكر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018. حيث لم يشهد مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة أي تطور يذكر خلال الربع الأول واستمرت نسب الإنجاز على حالها عند مستوى 58.5 في المئة، فيما استقرت نسبة انجاز مشروع تطور الإدارة الضريبية للدولة عند 79.9 في المئة.

وقد تم تخصيص اعتمادات مالية لتنفيذ المشروعين ضمن برنامج استدامة المالية العامة للدولة بتكلفة قدرها 3.3 ملايين دينار، ولم يتم انفاق سوى 0.27 لمشروع تطوير الإدارة الضريبية، فيما لم يحقق مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها تقدماً خلال الربع الأول من العام الحالي.

