مال وأعمال

تراجع المؤشران العام والرئيس للبورصة في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.09 في المئة و0.33 في المئة على الترتيب، فيما أنهى مؤشر السوق الأول التداولات شبه مستقر.

وزادت سيولة البورصة أمس 55.6 في المئة لتصل إلى 20.49 مليون دينار مقابل 13.17 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول 26.5 في المئة إلى 107.44 ملايين سهم مقابل 84.91 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعاً أمس بصدارة السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 4 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها العقارات بنمو نسبته 1.18 في المئة، وجاء سهم «أم القيوين» على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.95 في المئة، فيما تصدر سهم «وربة للتأمين» الارتفاعات بنمو معدله 16.45 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الدولي» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.44 ملايين دينار مرتفعاً 0.75 في المئة، فيما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بتداول 15.68 مليون سهم مرتفعاً 2.73 في المئة.

