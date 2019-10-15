مال وأعمال

أعلنت زين عن مُشاركتها وللمرة الثانية في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز KOGS بدورته الرابعة، والذي تُنظّمه جمعية مهندسي البترول

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح شهد حضور العديد من قيادات الدولة والمسؤولين البارزين، في مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك ، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، بالإضافة لمجموعة من القيادات والخبراء والمُتخصصين في قطاعات النفط والغاز والطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبينت زين أن تواجدها في فعاليات هذا المؤتمر للمرة الثانية يؤكّد حرصها على المُشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي والمُساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وخاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي. وأضافت الشركة أنها انتهزت فرصة تواجدها في هذه الفعالية لتغطية جميع مرافق المعرض بالإنترنت عالي السرعة على مدار فترة تنظيمه، وهي الخدمة التي يستفيد منها أكثر من 6000 زائر وأكثر من 180 مُشاركاً من أكثر من 30 دولة مُختلفة وعلى مدار أربعة أيام، خاصةً وأن عمليات نقل البيانات واستخدامات شبكة الانترنت المختلفة التي سيكون روّاد المعرض بحاجة إليها تعتمد على خدمة الاتصالات فائقة السرعة، وارتأت زين أن تُقدّمها مجاناً وبكفاءة عالية على مدار فترة تنظيم المعرض كونها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الدولة.

وأشارت زين إلى أنها قامت أيضاً بتخصيص جناح خاص لتقديم خدمات وحلول «زين أعمال» المُبتكرة لخدمة قطاعي النفط والغاز، والتي يمكن لعملاء الهيئات والشركات من الجهات المُشاركة في المعرض الاستفادة منها، وتشمل خدمات NXN ومايكروسوفت لتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وحلول NXN للمُدن الذكية، وحلول نوكيا للفحص والمراقبة والتدريب باستخدام الواقع المُعزز والواقع الافتراضي.

كما تشمل الخدمات والحلول التي تُقدّمها زين أيضاً روبوت هواوي لمكافحة النيران وتسربات الغاز عن بعد باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وحلول «زين درون» للفحص الرقمي للأصول والبنى التحتية الخاصة بمؤسسات النفط والغاز باستخدام الطائرات بدون طيار، وخدمة VSaaS لحلول مراقبة ال?يديو، وخدمة «لاسلكي» للتواصل اللاسلكي الآمن PTT بسرعة فائقة عبر تكنولوجيا الجيل الرابع 4G LTE بتغطية لكافة مناطق الكويت، وخدمة خط الاتصال فائق السرعة والآمن Express Route بالتعاون مع مايكروسوفت وOracle وAmazon.

