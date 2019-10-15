مال وأعمال

أعلنت شركة «بوبيان كابيتال» للاستثمار (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) عن تطوير خدمة بوبيان للتداول لتشمل الدخول الى الاسواق العالمية الامريكية والاوروبية وسوق المملكة المتحدة والتى تم تطويرها لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل.

و قالت مديرة إدارة الأصول و التداول بدرية حمد الحميضي بشركة بوبيان كابيتال «إن إضافة عدد من الاسواق العالمية الى خدمة بوبيان للتداول الالكتروني سواء عبر الموقع الالكتروني او تطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل ما هو إلا نتاج البحث الدائم عن التوسع و التطور في خدماتنا التي نسعى دائما ان نقدمها للمستثمرين من خلال أحدث أنظمة التداول المطورة والتي تتيح للعملاء امكانية تصفح المنصة بسهولة

وأوضحت الحميضي ان شركة بوبيان كابيتال للاستثمار تعد من الشركات الرائدة بالكويت التي تمكن عملاءها من فرصة التداول للاسهم المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية في الاسواق الخليجية و العالمية عبر الانترنت من خلال موقع Boubyan Brokerage للتداول الالكتروني او من خلال تطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل.

من جانبه أوضح محلل إدارة التداول سليمان خليفة العنزي «انه بإمكان عملاء بوبيان للتداول الآن ان يتداولوا في الاسواق الخليجية والعالمية من خلال حساب تداول واحد مع امكانية الدخول المباشر إلى الأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية ، حيث يعد حلاً مثالياً للعملاء المهتمين بتنمية ثرواتهم أو إدارتها خارج نطاق منطقة الخليج». وأكد العنزي على توافر العديد من الخدمات والتسهيلات عبر خدمة التداول الالكتروني، حيث سيتمكن العملاء من تنفيذ أوامر الشراء والبيع و أوامر التعديل والإلغاء والحد بطريقة سهلة وتفاعلية، والإطلاع على تفاصيل المحفظة وملخص الحساب وإدارة حسابات التداول في الأسواق المختلفة ، بالاضافة الى متابعة مباشرة للتحليلات والرسوم البيانية وبيانات السوق لتقديم الطلبات بسرعة. هذا الى جانب الاطلاع على آخر الأخبار وتصريحات السوق، الى جانب رسومات بيانية وأدوات متطورة لتحليل الأسهم.

