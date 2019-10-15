مال وأعمال

اعلنت مجموعة ايكويت عن بدء التشغيل الرسمي للإنتاج التجاري لمصنع أم إي جلوبال في أويستر كريك لألياف الإيثيلين جلايكول. وتبلغ سعة المصنع الإنتاجية 750,000 طن متري سنوياً من الإيثيلين، فضلا عن ارتباطه بخطوط شحن متعددة لتوصيل المنتج للعملاء حول العالم.

وتقوم شركة أم إي جلوبال أميركاس انك التابعة لشركة ايكويت للبتروكيماويات بتشغيل المصنع الجديد الذي يعتبر وحدة التصنيع الأولى للمجموعة في الولايات المتحدة.

وفي تصريح له، قال د. راميش راماجندران، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت: «إن التنفيذ الناجح لهذا المشروع أظهر قدرة ايكويت على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. بدءاً من السلامة ووصولاً إلى التزامنا بالجدول الزمني وقدرتنا على مراقبة التكاليف، لذلك فإن موقع أم إي جلوبال أويستر كريك يجسد التزامنا بالتميز التشغيلي والكفاءة بهدف تلبية احتياجات العملاء المتزايدة على الإيثيلين جلايكول في جميع أنحاء العالم».

ومن جهته، قال ناصر الدوسري، النائب الأول للرئيس في مجموعة ايكويت: «يعدّ مصنع أم إي جلوبال أويستر كريك الجديد امتداداً لأعمال إنتاج المجموعة للإيثيلين جلايكول لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ومن شأن هذا الموقع تعزيز وجودنا العالمي بصورة كبيرة ويأتي كجزء من خططنا المستمرة لتحقيق قيمة مضافة بصفتنا منتج ومورد للإيثيلين جلايكول».

