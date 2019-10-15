مال وأعمال

أوصى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» للجمعية العمومية للبنك بالاستحواذ على كامل أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال «بيتك» في بيان للبورصة أمس إن مجلس الإدارة دعا في اجتماعه إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للنظر في جدول الأعمال والموافقة على مشروع الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك البحريني. وأكد «بيتك» في البيان أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين، ومصرف البحرين المركزي، وغيرها من الجهات الرقابية المُختصة. كما أكد البنك أنه سيقوم بالإفصاح في حينه عن أي تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

وكان «الأهلي المتحد» أكد في إفصاح له أول أمس أن بنك البحرين المركزي لم يُصدر بعد موافقته بخصوص عملية الاستحواذ، ولم يتم تقديم عرض استحواذ رسمي من قِبل «بيتك، أما بيتك فكان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك البحريني.

