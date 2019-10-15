مال وأعمال

احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه على قائمة مجلة «جلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للعام 2019 وذلك للعام الرابع عشر على التوالي، ليبقى الممثل الوحيد للبنوك الكويتية في تلك القائمة العالمية المرموقة.

ووفقاً للتصنيف الجديد، احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الـ 46 ضمن قائمة «جلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، ويأتي ذلك في تأكيد جديد على قوة البنك ونجاح سياسته المصرفية المتحفظة واستراتيجيته التحوطية في ادارة المخاطر والحوكمة.

وتعتبر قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم مرجعاً معترفاً به وموثوقاً عالمياً من حيث المعايير الموحدة والدقيقة التي تعتمدها مجلة «جلوبل فاينانس» في تقييمها منذ 27 عاماً حيث تعتمد على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبنوك من قبل أكبر وكالات التصنيف العالمية «موديز»، و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

ويتم الاعتماد على هذا التصنيف الذي توفره مجلة جلوبل فاينانس كمعيار لمقارنة موثوقية البنوك في جميع أنحاء العالم كما يساعد القراء في عمليات صنع القرار الخاصة بهم فيما يتعلق بالبنوك التي يتعاملون معها وخاصة في ظل التغير المستمر في السياسات التجارية للاقتصاديات الكبرى حول العالم.

ويؤكد تواجد بنك الكويت الوطني ضمن ذلك التصنيف العالمي منذ 14 عاماً متتالية، على نجاح استراتيجيته التحوطية ضد المخاطر والتي تنعكس على متانة الوضع المالي للبنك وتمتعه بمستويات رسملة ومقاييس جودة أصول مرتفعة والتي تتخطى متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية.

ويسعى بنك الكويت الوطني دائماً الى تطبيق استراتيجية استباقية للمساهمة في تقليل المخاطر حيث التزم البنك بتنفيذ استراتيجيته من أجل تنويع مصادر الدخل عن طريق التوسع والانتشار الجغرافي وذلك بالتزامن مع تطبيق استراتيجية التحول الرقمي التي تمكن البنك من التوسع وزيادة حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها.

كذلك يلتزم بنك الكويت الوطني بتطبيق جميع اللوائح والاجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية كما يسعى الوطني دائماً الى تعزيز القدرات المتعلقة بادارة المخاطر المصاحبة للمنتجات الجديدة.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيفات ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باجماع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، حيث حصل على تصنيف Aa3 من وكالة موديز، A+ من ستاندرد آند بورز وAA- من فيتش وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجسد هذه التقييمات متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبراته الادارية العالية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.

