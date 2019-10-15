مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في التاسع من أكتوبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد أسفر السحب عن حصول عبدالعزيز أحمد الصديقي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار، بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : ميسم احمد مصطفى، محمد رحمان الحسين، فلاح سعيد الصعب، طاهر محمد الفيلكاوى، ايمان محمد سلامة، جعفر صالح بوشهرى، زعابى حسين الزعابى، يوسف عبدالعزيز المريخى، فهد نايف الدبوس، صالح حمد صالح الورقة، غازى مسعود صعفك، الهيثم محمود محمد، فهد ياسين ادريس، محمد ابراهيم الخباز، علي عبدالمحسن علي، علي خليل ابراهيم، مروة محمد الزمراني، راضية عبدالمحسن المحروس، مها محمد يوسف، ريتشارد بيريرا.

وتقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة لعملائه الرابحين، مؤكدا أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظارهم.

يتم اجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

