مال وأعمال

كشفت مجموعة الاثمار القابضة، عن تمديد الشراكة مع شركة خليج البحرين للتكنولوجيا لمدة عامين. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاثمار ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين أحمد عبدالرحيم، ان هذه الشراكة من شأنها تعزيز دور المجموعة في تنمية الابتكار داخل القطاع المالي، وفقاً لبيان صحافي.

وأشار أحمد عبدالرحيم أنه بعد اطلاق شبكة ايزي للدفع بالبصمة من قبل رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فقد أصبحت مجموعة الاثمار القابضة أول من يقدم الخدمة في المنطقة. وأردف عبدالرحيم ان الشراكة من شأنها أن تساعد البنك في المساهمة باعادة تشكيل قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر «الفنتك».

