مال وأعمال

برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، للسنة السادسة على التوالي انطلقت فعاليات معرض وظائف 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية على ارض شركة الظهران «إكسبو»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2019 وبمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بشؤون التوطين والتدريب والسعودة، على أرض معارض شركة الظهران.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة معتبرا المعرض خطوة مهمة لدعم مشروع التحول الوطني في رؤية المملكة 2030م.

واوضح الخالدي بأن المعرض شهد اقبالا كبيرا من قبل الشركات والمؤسسات التجارية بمشاركة فعالة وإيجابية من العديد من الشركات والجهات المعنية بشؤون التوطين والتدريب، حيث تشارك 114 شركة ومؤسسة وجهة حكومية ضمن فعاليات المعرض، مؤكدا على المشاركة الحكومية في هذه النسخة التي تعكس أهمية المعرض وحيوية دوره في دعم تنمية الموارد البشرية.. مشيرا إلى مشاركة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك بأجنحة خاصة لكل منشأة تعرض أمام الجمهور الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وقال الخالدي إن المعرض الذي يعقد سنويا يهدف أولا: دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث يقدم عددا كبيرا من الوظائف بخيارات متعددة امام طالبي العمل، بلغت اكثر من 4500 فرصة عمل، وثانيا : إبراز دوره قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية وثالثا :توفير فرص العمل للشباب السعودي، ورابعا: تحقيق التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالتدريب والتوظيف وإدارة الموارد البشرية. وبالتالي خلق جو من الوعي المهني، ورفع مستوى مفهوم الثقافة المهنية لدى طالبي ومقدمي فرص العمل على حد سواء. واستطرد الخالدي بقوله بان الشركات والمؤسسات تعرض فرصا وظيفية متنوعة للشباب والشابات من طالبي العمل ووظائف خاصة تعرض لذوي الاجتياجات الخاصة، لافتا الى ان عددا من الفرص ستكون مطروحة في تخصصات (هندسية وإدارية وطبية وفنية ومبيعات وتخصصات أخرى).

ويبلغ عدد الوظائف المخصصة للرجال 3462 وظيفة، فيما بلغت الوظائف المخصصة للسيدات 1079، كما خصصت 109 وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشترط على المستفيدين من المعرض التسجيل الالزامي المسبق في المعرض من خلال منصة إلكترونية للتسجيل المسبق في المعرض، وتمكن هذه الخاصية طالب العمل من الدخول مباشرة الى المعرض والتجول بين الشركات والمؤسسات العارضة للوظائف دون أن يتوجب عليه احضار السيرة الذاتية او طباعتها او تصويرها الى نسخ ورقية للتقدم بها حيث ان جميع معلوماته في السيرة الذاتية ستكون موجودة مسبقا على المنصة الإلكترونية المرتبطة بجميع العارضين.

واشار الخالدي إلى ان خدمة التسجيل المبكر تعني بان جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة الى التعامل الورقي.

من جهته، قال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان المعرض سيستقبل زواره على فترتين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر (للشباب) في الفترة الصباحية من الساعة 10.30صصباحا وحتى 2 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء، وفي يوم الثلاثاء 15 اكتوبر (للشباب) في الفترة الصباحية من الساعة 10صباحا وحتى 2 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء، وفي يوم الاربعاء 16 اكتوبر (للشباب) في الفترة الصباحية من الساعة 10صباحا وحتى 2 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء.

كما يستقبل المعرض زواره من (العائلات) يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر في الفترة الصباحية من الساعة 10صباحا وحتى 2 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء.

