مال وأعمال

أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين أن تصميم المدن بفعالية هو أمر في غاية الأهمية، حيث ينصب التركيز على تحسين نوعية الحياة، وضمان دعم رفاهية البيئة والناس والبلاد ككل.

وأضاف شهاب الدين خلال ندوة «السعادة في المدينة»، أمس، أنه في حالة عدم وجود هذه الاعتبارات والمناقشات والإجراءات ستكون التداعيات كبيرة، ما يؤثر على حياة سكان المستقبل.

وأضاف أثق أننا جميعًا سنقوم بدورنا للقيام بتحقيق استدامة مجتمعاتنا الفردية، وكذلك النظام البيئي العالمي. وأوضح أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، كانت في رحلة لتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت، وتعزيز تطبيقاتها وتطوير مفاهيمها لتحسين نوعية الحياة ومستقبل مستدام للشعب الكويتي، ويأتي ذلك تماشيا مع الرؤى الأميرية السامية للكويت.

وبدوره، أكد السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت أهمية تطور العلاقات بين الكويت وبلادنا في مجال هندسة العمارة والتصميم المعماري، وإن العمارة والتصميم يلعبان دورا حيويا في اُسلوب الحياة وخاصة في العصر الحديث، حيث يقضي الناس معظم أوقاتهم داخل المباني سواء في المنازل او أماكن العمل او الدراسة او الأماكن الترفيهية، مضيفاً لقد لاحظنا في السنوات الاخيرة التأثير الكبير للمباني على الحالة المزاجية للبشر ما ينعكس على الإنتاجية والابداع والسعادة».

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمكتب العربي المهندس طارق شعيب أن شراكة الشركة مع كل من RIBA ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت لسنوات عديدة، مبيناً أن الشركة تعتز كونها جزءاً من حدث معماري مهم يقيمه المعهد الملكي للمهندسين البريطانيين في الكويت.

وأضاف باعتبارنا من أكبر الدور الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة، والذي يتمتع بخمسين عامًا من التميز في مجال العمارة والهندسة والتطوير الحضري وجدنا أنه من الضروري أن نشارك في النقاش حول كيفية منح المصممين والمهندسين المعماريين والمخططين فهماً أكثر واقعية وعمقاً للرفاهية من أجل بناء بيئة سعيدة مستدامة - مع التركيز بشكل خاص على تطبيق تصميمات معمارية وحضرية تعزز المساواة والاندماج والتواصل الاجتماعي بصورته الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز البيئات المبنية المستدامة والصحية، والمرتكز على تطوير الجهود التعاونية لإلهام الشباب وتشجيع الشراكات والتفكير الإبداعي لتعزيز بيئة حياتنا .

