مال وأعمال

اختتمت سلطنة عمان أخيراً مسار الشباب من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب والذي استهدف تأهيل 1000 شاب بمهارات ومعارف وقيم الثورة الصناعية الرابعة من الفئة العمرية 18-29 عاماً. أتى البرنامج بإشراف مباشر من ديوان البلاط السلطاني وتم تنفيذه بمستوى عالمي وذلك بالتعاون مع مؤسسات عالمية بارزة في القطاع التكنولوجي ودعم المشاريع التقنية الناشئة وريادة الأعمال كمنصة يوداسيتي (Udacity)، وجوجل (Google)، وسيد ستارز (Seedstars) وعرب نت (Arabnet)، بالإضافة لعدد من أبرز الجامعات على مستوى العالم في التكنولوجيا كجامعة نانيانج للتكنولوجيا بجمهورية سنغافورة (NTU)، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان - الاتحاد السويسري (EPFL).

وقد اختتم مسار الشباب رحلته التي استمرت لأكثر من عام بحفل رعاه خالد بن هلال البوسعيدي الموقر وزير ديوان البلاط السلطاني، وبحضور المسؤولين في السلطنة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، والصناديق الاستثمارية الوطنية، والمستثمرين من القطاع الخاص العماني، والجهات الداعمة للمشاريع الناشئة على مستوى السلطنة، والشركاء العالميين للبرنامج.

وتم في حفل الختام الإعلان عن (35) مشروعا من المشاريع التي أسسها المشاركون في البرنامج ممن اجتازوا جميع متطلبات البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب الذي شارك في تنفيذه مجموعة من الجهات العالمية، وكذلك مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار التقني الذين قدموا محتوى عالميا بإتقان وكفاءة عالية، وقد حصل 15 مشروعا على استثمارات مباشرة من الصندوق العماني للتكنولوجيا.

