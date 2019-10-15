مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس برئاسة عماد الزيد مساعد المدير العام، وفداً تجارياً من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية برئاسة جمال جوابره أمين عام الاتحاد ومحمد زياد نسيبة الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) والوفد المرافق لهما.

في بداية اللقاء، رحب الزيد بالضيوف وأعرب عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يعد فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، وعمل شراكات تجارية مع القطاع الخاص في فلسطين لفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين، كما أكد الزيد أن الغرفة مستعدة لتسخير كافة امكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وأدخال المنتجات الفلسطينية الى السوق الكويتي والأسواق المجاورة.

ومن جانبه، شكر جوابره الغرفة على تعاونها المستمر في عقد مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف الى عرض فرص الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في دولة الكويت وفلسطين مشيداً بدعم الغرفة الكبير في تنظيم معرض الصناعات الوطنية الفلسطينية الأول عام 2014 وتلاه الثاني عام 2015، وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف 3 مرات وأشار الى أن هذا اللقاء تم تخصيصه لعرض قطاعات متنوعة من أهمها: اللحوم صناعة الأدوية الزراعة الصناعات المعدنية وزيت الزيتون.

وبدوره قام محمد زياد نسيبة بتقديم نبذة عن مركز (بال تريد)، والذي يعتبر مؤسسة غير ربحية تهدف الى ترويج الصناعات الفلسطينية لتصديرها الى الخارج وكذلك جذب الواردات الأجنبية الى فلسطين من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق ذلك.

