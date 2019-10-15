الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ,15 صفر 1441
رقم العدد:
3808
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أنفال عبدالباسط الكندري
د. هيلة حمد المكيمي
أ. د. خليفة بهبهاني
زايد الزيد
حمد صالح القطان
جاسم محمد كمال
عبدالله عباس بوير
إبراهيم طاهر البغلي
حامد السيف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
شدوا الحزام.. تخفيض الميزانية 5 مليارات
«الأستاذ» فاز بـأصوات %90 من الشباب تونس سعيدة بسعيّد
قمة خادم الحرمين - بوتين: تأمين استقرار المنطقة
الغانم: الاحتلال الإسرائيلي يستقوي بصمت العالم
جلسة خاصة لمناقشة «الإسكان» و«الطرق»
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة