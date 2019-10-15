النفط و الغاز

أكد سمو رئيس الوزراء ثقته بالعنصر البشري الكويتي العامل في القطاع النفطي، مؤكدا الدعم الحكومي الكامل لخلق بيئة عمل صحية ومتطورة قادرة على رفع المستوى الانتاجي للمؤسسات النفطية في جميع مجالاتها.

واشاد المبارك على هامش انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز برعايته وحضوره بالمشاركة الكبرى من الشركات الوطنية والعربية والعالمية والأجنبية والمنظمات الدولية في مؤتمر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغاز ما يؤكد السمعة الجيدة التي وصلت اليها الكويت ويجسد المكانة الرائدة للبلاد في مجال الطاقة والسلع النفطية.

ونوه المبارك الى ان المؤتمر يعد حدثا مهما للجهات الراغبة في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وفرص تبادل الخبرات وعرض احدث التقنيات واخر الانجازات في هذا المجال وأبرز الحلول للتحديات والعقبات التي قد تواجه قطاع النفط والغاز

من جانبه قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل ان الاسعار المرتفعة للنفط الخام لن تسمح بوجود استثمارات نفطية، مضيفاً ان الكويت لا تسعى لتحقيق سعر معين، لكن هناك حاجز مستويات ما بين 50 و65 و70 دولارا، وهو سعر مقبول، وكنا نطمح لاستقرار اكبر.

وأضاف الوزير الفاضل في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر ان قرار دول «اوبك» يتخذ بالاجماع من خلال الاجتماعات الدورية وقرارات لجنة متابعة خفض الانتاج، مشيراً الى ان قرارات لجنة متابعة خفض الانتاج، تعتبر نتيجة لاحصائيات وعمليات تقوم بها تلك اللجنة المكلفة بدراسة السوق النفطي والأسعار، ومدى التزام الدول بتلك القرارات.

وفيما يتعلق باستراتيجية مؤسسة البترول قال الفاضل ان الاستراتيجية موجودة، وبصدد مراجعتها، لاسيما وأن هناك بعض الأمور لا تزال محل نقاش، وسيتم الاعلان عنها، بعد الانتهاء من ترتيبها.

وفيما يخص تطورات مصفاة فيتنام، قال الفاضل ان مصفاة فيتنام انشئت خلال الفترة السابقة، وأثير الجدل حولها فيما يتعلق بخسارة المصفاة والأمور المتعلقة بها، موضحاً انه تم تشكيل لجنة فنية ولجنة قضائية بحثت الموضوع، وأشبعته بحثا، مشيراً الى ان هناك توصيات خرجت من اللجنة القضائية،وأوعز للقطاع النفطي بدراسة ذلك التقرير والعمل بمقتضاه، وهناك ملف احيل للنيابة.

وأشار الفاضل الى اننا نعمل جميعاً من اجل احياء هذه المصفاة التي تعمل فعلياً من شهر نوفمبر 2018، قبل تولي منصب الوزارة، مؤكدا ان الجانب الكويتي يعمل مع الشركاء يداً بيد من اجل معالجة جميع العقبات التي تعترض طريق المصفاة.

وأوضح الفاضل ان الزيارات التي قام بها الجانب الكويتي لمصفاة فيتنام جيدة، وأن هناك تعاونا بين الجانبين الكويتي والفيتنامي، حيث تم البدء في دفع النسبة المطلوبة وتبلغ 61 مليون دولار، مشيرا الى ان هناك اجماعا بين الشركاء للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو شيء لم يحدث من قبل، ولفت الى ان هناك زيارة مرتقبة من رئيس وزراء فيتنام الى الكويت، وهي تتويج لما تم عمله في الزيارات السابقة.

توقعات متضاربة

أشار الفاضل الى ان الـوضـع المسـتقبلي يشـير الـى تـوقـعات مـتضاربـة حـول حـصة النفط ضمن خليط الطاقة على الرغم من استمرار هيمنتها الحالية، وتـأتـي هذه التحـديـات ونـحن امـام تـنفيذ مـشاريـع ضخـمة لـلنهوض بـصناعـة الـنفط والـغاز وتـعزيـز دورنـا فـي الـمحافـظة عـلى امـن الـطاقـة محـلياً ودولـياً، وذلـك مـن خـلال تـطويـر مـناطـق جـديـدة مـثل الـحفر البحـري والـغاز الـجوراسـي والـنفط الـثقيل وهو مـا يـحتاج الـى اسـتقطاب الـخبرات الـعالـمية الـمتطورة وتـعزيـز قـدراتـنا الـفنية. ولا شـك فـي ان هناك بـيئة خـصبة لـلبحث وتـوظـيف الـتكنولـوجـيا الحـديـثة تـدعـونـا لـنتعاون يـداً بـيد لـقطف حـصادها مـن الابـتكارات، ونـحن نـأمـل ان يـكون مـؤتـمرنـا هذا فرصة اضافية لتبادل الخبرات والممارسات المثلى في الصناعة النفطية.

