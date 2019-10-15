النفط و الغاز

قال امين عام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد باركيندو على هامش فعاليات الجلسة الأولى ان المنظمة تنظر الى تحولات الطاقة حيث تواجه صناعة النفط تحديات عديدة منها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مضيفا انا نعمل في بيئة متزايدة التوترات الجيوسياسية لهذه المنطقة المهمة في العالم ونعاني من مخاطر عدم توازن العرض والطلب ويبقي الاعتماد في الزيادة على الطلب من الدول النامية.

وفيما يتعلق بتزايد الطلب على الخام اكد باركيندو على ان الطلب سيتزايد الى نحو 23 % حتى عام 2040 وذلك بزيادة من دول الهند والصين، لافتا الى ان العالم لدية شهية كبيرة للطاقة والنفط مابين عامي 2020 الى 2040 حيث سيشكل هذا التاريخ اكثر من 50% من احتياجات الطاقة وسيتزايد النمو على الطلب بزيادة 14 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان العالم وصل الى عتبة 100 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.

وقال باركيندو ان مستقبل الطاقة في حاجة ماسة الى الاستدامة ملقيا بالمسؤولية بذلك على قيادات لتحسين هذا الامر واستمراره، مشيرا الى ان معالجة الكربون يمكن ان تعزز التنافسية لقطاع النفطي، متوقعا ان تصل استثمارات القطاع النفطي العالمي الى 11 تريليون دولار لمعالجة العرض والطلب في قطاع النفط والغاز.

