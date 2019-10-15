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النفط و الغاز

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هاشم هاشم: الدعم الحكومي أثمر العديد من الإنجازات

علي حامد
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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول هاشم هاشم ان الدعم المستمر من الحكومة للقطاع النفطي ورفع قدراته قد اثمر في تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات المستمرة، ونحن اليوم - كمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة - ماضون في مواصلة اداء دورنا الرئيسي في نمو وازدهار دولتنا الحبيبة الكويت وتعزيز مكانتها المرموقة في العالم وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد.
ان هذه الفعالية التي تعد اكبر تجمع لصناعة النفط والغاز في دولة الكويت، نقدم من خلالها منصةً متفردة لتبادل وجهات النظر والآراء بين قادة صناع النفط العالميين كوسيلة لتبادل الخبرات والتجارب وتقديم احدث التقنيات المتطورة والابتكارات، وتحفيز نشاطي الأبحاث والتطوير في مجالات صناعة النفط والغاز مما يؤهلنا على الاستمرار في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.


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