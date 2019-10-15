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النفط و الغاز

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التزام الكويت

علي حامد
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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

قال وزير النفط انه عـلى الـرغـم مـن الـتغييرات الـتي تـعصف بـالـصناعـة الـنفطية الـعالـمية، الا ان الـكويـت الـتزمـت بـدورها فـي الـمحافـظة عـلى اسـتقرار اسـعار الـنفط بـما لا يـثقل كـاهل الـدول المسـتهلكة ولا يـعرقـل مسـيرة نـمو الـدول الـمصدرة، فـأسـواق الـنفط تـصدت لـتقلّب الأسـعار مـؤخـراً والـفضل يـعود لـلالـتزام غـير المسـبوق فـي تـطبيق مـا يـتم الاتـفاق عـليه بـين دول «اوبـك» واوبـك+، وقـد كـان لـلكويـت دور فـي تـحقيق الـتعاون بـين الـدول الأعـضاء، بـالاضـافـة الـى الالـتزام بتعهداتـها واعـادة الاسـتقرار لأسواق النفط.


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