النفط و الغاز

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية كوفيبك الشيخ نواف سعود الصباح انه بالنظر الى الطلب على النفط فانه يتراجع في حالات معينة كما ان النفط يلعب بحصة محدودة من مزيج الطاقة، لافتا الى ان النفط يعد الاكثر مرونة في استخداماته لا سيما مع تطور الصناعة النفطية العالمية.

واشار الى ان النفط سيكون الارخص والاكثر ثقة في استخدامات السيارات، متسائلا: هل سيكون هناك عمليات لاحلال السيارت الكهربائية في ظل ضخ 100 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مشددا على ان النفط سيبقى جوهريا في الاستخدامات اليومية مدللا على ذلك بان استخدامات الطائرات من الطاقة في تزايد واضح.

واستطرد الصباح قائلا: علينا ان نجد طرقا لتقليل كثافة الكربون في عمليتنا وذلك سيكون من خلال تخزين الكربون، موضحا اننا نضع كل خبراتنا في الابحاث لتطوير مستودعات الكربون وتقليص استخداماتة، لافتا الى ان الكويت خط في ذلك خطوات واسعة: قائلا اننا لدينا ابتكارات في هذا المجال لمواجه وتلبية تحديات الطاقة وذلك من خلال انتاج النفط الثقيل والطاقة البديلة وذلك تحقيقا لرؤية سمو امير البلاد باستخدام 15 % من الطاقات المتجددة والبديلة.

