سياحة وسفر

هي «سندريلا» البلاد بحق، ظلمها الاقتصاد، لكنها رغم كل معاناتها لَمْ تقَايِضْ رَغِيفَها بِخُبزِ الشَّجَرْ.

وانصفتها الطبيعة منذ بداية الخليقة، ومنحتها كل الجمال وكأنها لوحة رسمت بريشة فنان غمسها في غيمة تغازل كل زهرة يمحي بها الأحزان بكل لون سواء صُفرة وخـُضرة ُزرِقة وحُمرة حلوة ونضِرة وزفة ألوان. وانحاز اليها التاريخ فاعطاها من أصالته إرثا حضاريا عريقا، يمتد عبر ثلاثة آلاف سنة بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية الرابطة بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. لذا اسم سريلانكا ظل منذ زمن الفيدا، وحتى يومنا هذا يتردد في منثور القول وموزونه، عاكساً ذكريات أو أصداء من ذكريات ترسبت في اسفار الأيام، وفي مسالك الأرواح ومطاوي الضمير.

إن زيارتها رحلة لا تنسى لانها حالة من الشجن من يعيشه يتذكر البحر وهدوءه الجميل يعيش ويتعايش في المدينة الوادعة المعانقة للسحر والجمال يتذكر الفتنة ومن يسكنها حتى لو لفترات قليلة لا يمكن ان ينسى تأثيرها على الروح والعقل وخاصة مدنها كولومبو وكاندي ونوراليا ودامبولا التي احتضنته بودها واحتضنت الفتنة في سهولها ووديانها وجبالها وآثارها وتراثها وعاداتها ووتاريخها وثقافتها التي لن ينتهي أبداً ما دامت تراقص البحر، وتغني المفاتن وتغزل الحكايات التي تتوهج نوراً وناراً والموج يتراقص تحت قدميها كغانية فاتنة، مستلقية على صفحة الماء كدرة خالدة تتصاعد من أكفها النار والأدخنة، فيما تَجْلِسُ حَوْلَهُمَا الجِبَالُ كَمثلِ شُهُبٍ هَدَّهَا

السَّيْرُ.

وحملت سريلانكا اكثر من اسم فتاريخيا كانت سيلان وبلاغيا « دمعة الهند» و«أرض الشعب المبتسم»،كما حظيت بالعديد من الأوصاف التي ساقها الشعراء عنها في قصائدهم فتارة هي الجنة ومرة هي منبع الخيال والفن ومرات العشق الذي يرفض البقاء في السر ويستوطن العلن ودائما الدهشة والجنون وقيثارة اللحن والروح وان اختلفوا في وصف جمالها ومفاتن سحرها المتمثل في الغابات الاستوائية والشواطئ والمناظر الطبيعية بتنوعها المدهش، فضلاً عن تراثها الثقافي الثري الا انهم اتفقوا بعدما حمل كل منهم حكايته منها وذكرياته عنها، وجمعهم السير تحت سماء مدنها التي يغطي ضوء القمر فيها على نور المصابيح، ليخلق مشهدا كما الأحلام يظهر فيها القمر واضحا بين الغيوم، يشع برفق ضوءا فوسفوريا، ينعكس على السحب من حوله وعلى الجزء الأمامي من سواحلها، فيظهر متلألئا ومتوهجاعلى انها عشاً للسحر وموطئاً لذكراه.

أي سحر تضفيه مدن سريلانكا لزائرها وأي كيمياء توحي إليه، وهو يسطر الخلود ونقاط الالتقاء الخالدة بعدما كسته نوراً من خيـوط سناها كحوريات قفزت من الأمواج فامتدت أيادي الشط تلقاه. فمدينة كاندي أكبر مدنها، والتي تتميز بمناخها المعتدل الرائع في ساعات الليل حيث يميل إلى البرودة، ومن أبرز المعالم السياحية فيها: الحديقة النباتية الملكية: تقع بالقرب من نهر مهاويلي، وتعرف أيضاً باسم حديقة بوتينكال جاردن. مصانع الشاهي: تبعد مسافة خمسة كيلومترات عن مركز المدينة، وتنتج أنواعاً مختلفةً من الشاي كالشاي الأخضر، والأحمر، والأبيض. بحيرة كاندي الشهيرة التي توجد في قلب المدينة، وتشتهر باسم بحيرة مهاويلي.

وتمتاز شقيقتها مدينة كولومبو بتضاريسها المتنوعة كالسهول، والتلال، والمستنقعات المائية، ومن أبرز المعالم السياحية فيها قلعة الاستقلال التي شُيدت في العام 1948م بعد استقلالها من الاحتلال البريطانيّ، وتقع في ساحة تورنغتون، المتحف الوطني الذي يعتبر من أكبر المتاحف في البلاد، ويحتوي على العديد من الآثار القديمة التي تعود للاحتلال الهولندي، كما أنّه يضم مخطوطاتٍ نادرةً ومعبد بوذا جانجرامايا الذي يعد من أشهر المعابد في سريلانكا وبحيرة بيرا التي تعتبر من أجمل الأماكن الرومانسية بعد إضاءة الأنوار وحديقة فيهراماهاديفي بالقرب من قاعة الاستقلال وبحيرة بيرا، وتحتوي على حديقةٍ صغيرةٍ للأطفال، وتمثالٍ كبيرٍ لبوذا. سوق بتاة الشعبي: يحتوي على عدّة أنواع من الخضار والفاكهة، ومن أشهر الفواكه فيه الأناناس والأفوكادو. شاطئ جال فايس: يقع بالقرب من فندق كنج سبري، ويقام فيه بعض الأنشطة الرياضية الخاصة بالأطفال وتحديداً الطائرات الورقية.

اما مدينة نوراليا التي تبعد مسافة 190 كيلومتراً عن مدينة كولمبو، يطلق عليها لقب نهاية العالم، وتمتاز بجبالها الخضراء، وبحيراتها الجميلة، والشلالات، ومزارع الشاي الشاسعة، ومن أبرز المعالم السياحية فيها: بحيرة جريجوري: تقع بالقرب من مركز المدينة، وتعتبر من البحيرات الأجمل في سريلانكا. شلالات ديفون: تقع في منطقة تلاويكلا، وتعدّ من أجمل الشلالات على مستوى العالم. مزرعة الفراولة: يجب تنسيق وقت زيارتها، حيث يعتبر شهرسبتمبر الموسم الأساسيّ لحصادها.

وتقع مدينة دامبولا تقع المعالم السياحية فيها: صخرة سيجيريا: ترتفع عن سطح الأرض 200 مترٍ، ويقع أعلاها قلعةٌ محصنةٌ شُيدت في العام 477م على يد الملك كاساب، كما تحتوي على البرك المائية، والمدرجات. الغابة: تمتاز باحتوائها على العديد من الحيوانات كالفيلة، والطيور النادرة، والأبقار. الحديقة الوطنية: صنفت هذه الحديقة كمحميةٍ طبيعيةٍ في العام 1938م.

