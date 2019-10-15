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انطلاقا من الحرص على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية من الملوثات على اختلافها، نظم نادي المصارف بالتعاون مع إدارة خفر السواحل حملة لتنظيف شواطئ جزيرة قاروه من النفايات والمخلفات، وذلك بحضور ومشاركة مدير النادي عباس البلوشي وأعضاء اللجنة الاجتماعية، والكثير من أعضاء النادي وعوائل وأبناء العاملين في المصارف الذين تطوعوا في حملة التنظيف تجسيدا لشعورهم بالمسؤولية تجاه بيئتنا وللحفاظ عليها نظيفة وجميلة. بدوره قال البلوشي ان هذه الحملة جاءت تجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن، فالكويت تستاهل منا الكثير وأقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نحافظ على شواطئها نظيفة، لذلك انطلقنا إلى جزيرة قاروه لتنظيف شواطئها للحفاظ عليها، ولإيصال رسالة للجميع حول أهمية الحفاظ على الجزر، مشيرا إلى ان النادي يلبي النداء لكل المتطوعين الذين يحبون المشاركة في مثل هذة الحملات الوطنية. وتوجه البلوشي بالشكر إلى وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الشيخ خالد الجراح والوكيل الفريق عصام النهام والوكيل المساعد لشؤون امن الحدود اللواء الشيخ سالم النواف وإلى جميع العاملين في خفر السواحل على الدعم الذي قدموه وعلى جهودهم لإنجاح هذه الحملة، التي يقيمها النادي ضمن أنشطته الاجتماعية سنويا.

كما شكر مدير عام النادي جميع العاملين في القطاع المصرفي على مشاركتهم بهذه الرحلة، مشيدا بجهودهم التطوعية وحرصهم على الحفاظ على البيئة. وفي الختام قدم نادي المصارف درعا تكريمية إلى رجال خفر السواحل على جهودهم المبذولة وتعاونهم اللامحدود مع النادي.

