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أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ان الاعلام الكويتي حقق حضورا لافتا في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» الذي انطلقت اعماله هنا في مدينة كان جنوب فرنسا .

وأشار سعود الخالدي إلى ان الاعلام الكويتي استطاع ان يحقق قفزات ايجابية بفضل توجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي بضرورة المشاركة والتواجد في هكذا مهرجانات دولية من اجل ترسيخ حضور الاعلام الكويتي والتأكيد على ريادة الاعلام الكويتي على صعيد دول المنطقة . وأشار وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون إلى ان وزارة الاعلام متمثلة بوفد التلفزيون استطاعت عقد مجموعة من اللقاءات مع قيادات شركة ريد ميدوم التي تدير مهرجانات واسواق كان الدولية للتلفزيون والذي يعتبر السوق الدولية الاهم عالميا على صعيد الانتاج التلفزيوني والترفيه . وتمثل تلك اللقاءات ارضية للانطلاق بالانتاج التلفزيوني والاعلامي الكويتي إلى آفاق عالمية ودولية اوسع.

وقال سعود الخالدي بان سوق كان الدولية للتلفزيون ميب كوم تؤمن للمتابع والمهتم جرعة اعلامية عالمية المستوى للوقوف على كل ما هو جديد ومتطور في صناعة الترفيه العالمية، ستظهر مجموعة من ملامحها على شاشات العالم ومن بينها شاشة تلفزيون دولة الكويت .

وتابع الخالدي : ان مشاركة دولة الكويت في سوق كان الدولية للتفزيون تعود لسنوات طويلة حيث نالت في منتصف السبعينيات سهرة «الاحتقار» بطولة سعد الفرج وسعاد عبدالله والراحل غانم الصالح احدى الجوائز الرئيسة في هذا العرس والتجمع الاعلامي المهم .

وقال الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون بان اعضاء الوفد سيشاركون على مدى ايام سوق كان الدولية للتلفزيون في عدد من التظاهرات والمحاضرات والندوات التي تناقش جملة من الموضوعات المتجددة في عالم صناعة التلفزيون والترفيه . وأكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون بان هكذا حضور ما كان له ان يتم لولا توجيهات ودعم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ووكيلة وزارة الاعلام الذين يقدمون كل الدعم والاسناد لجميع قطاعات الوزارة للكينونة بمستوى المكانة التي تحتلها دولة الكويت دوليا بقيادة سمو الامير الشبخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء .

هذا ويتكون الوفد من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ومدير ادارة العروض مشاري البعيجان وفواز الفرج من مكتب وكيل وزارة الاعلام لقطاع التلفزيون.

