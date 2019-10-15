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أكد مندوب سوق كان الدولية للتلفزيون باسل حجار ان سوق «كان» الدولية للتلفزيون تفتح ذراعيها للانتاج التلفزيوني العربي. كما وصف سوق كان بانها السوق الدولية الاهم لصناعة التلفزيون بشكل خاص والترفيه بشكل عام . واشار باسل حجار الى ان سوق كان يشهد في دورته الجديدة نموا متزايدا واقبالا مضاعفا للحضور الدولي والعربي بشكل عام . منوها ان وزارة الاعلام الكويتية يمثلها وفد رسمي برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي وعدد آخر من الكوادر الاعلامية المتميزة . وهو أمر من شأنه الاطلاع على كل ما هو جديد وفتح افاق الحوار المشترك لمزيد من التعاون الفني والاعلامي والتقني.

وقال مسؤول الشرق الاوسط في ميب كوم و ميب تي في باسل حجار ان سوق ميب كوم يشهد كعادته مجموعة من الاسواق والتظاهرات من بينها ميب جونير الخاص ببرامح الاطفال بكافة انواعها والذي بات موعدا دوليا هو الاهم لاحدث من انتجته استديوهات العالم لاطفال من برامج وافلام . كما دعا باسل حجار لمزيد من الحضور العربي استثمار هذه المنصة الدولية للانطلاق بالانتاج العربي الى آفاق دولية ارحب واوسع .

وفي ختام تصريحه، أشار باسل حجار الى ان سوق كان الدولية التي تنظمها شركة ريد ميدوم تستقبل هذا العام عدداً مرموقاً من الشخصيات العربية من بينهم الاعلامي اللبناني طوني بارود ونائبة رئيس مجلس ادارة - تو فور ففتي فور - السيدة مريم عيد المهيري وعدد آخر من الفنانين والاعلاميين العرب والعالميين .

وحري بالذكر ان سوق كان الدولية للتلفزيون . ميب كوم . تتواصل في الفترة من 13 - 17 اكتوبر الحالي.

