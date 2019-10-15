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شدد الاعلامي اللبناني طوني بارود على اهمية سوق كان الدولية للتلفزيون ميب تي في وصفه بانه فرصة حقيقية للتماس مع الابداع العالمي في مجالات الترفيه بشكل عام والتلفزيون على وجه الخصوص . واشار بارود بانه تلقى الدعوة الرسمية من سوق «كان» الدولية للتلفزيون ليحل ضيفا على فعاليات السوق الاهم في صناعة الترفيه في العالم . ومنذ وصوله اتيحت له الفرصة للتعرف على اكبر عدد من اهم الاعمال التلفزيونية التي تغطي جميع التخصصات بالاضافة للاطلاع على احدث المشاريع التي يتم التحضير لها عالميا.

وقال طوني بارود ان جدول اعماله وعلى مدى ايام المهرجان عامر بالمواعيد لمتابعة اهم الانشطة وايضا التواصل مع كبريات شركات الانتاج والتوزيع الدولية .

كما أشار في تصريح لـ «النهار» بانه يحضر لبرنامح منوعات جديد من نوعه سيطل من خلاله على جمهوره من خلال قناة «ام تي في» اللبنانية ويمثل نهجا متجددا من البرامج المنوعة التي تعتمد اكتشاف المواهب ولكن ليس على صعيد المواهب الغنائية بل جميع المواهب المبدعة من انحاء العالم العربي وسينطلق البرنامج اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل .

وقال بارود بان سوق كان الدولية للتلفزيون تؤمن فرصاً عالية للحوار من أجل دعم صناعة الترفيه والتلفزيون على وجه الخصوص . منوها بالجهود الإيجابية التي يقوم بها سوق كان لفتح آفاق اضافية امام الانتاج والمنتج والموزع العربي من خلال كوادر السوق المعنية بالعالم العربي. حيث تم استضافة عدد بارز من الشخصيات ويشهد السوق مجموعة من الندوات والمحاضرات المتخصصة التي تكشف عن كل ما هو جديد في صناعة للاعلام والتلفزيون .

وأكد بان صناعة الترفيه والتلفزيون بجميع قطاعاته تذهب اليوم الى آفاق ابداعية عالية الجودة والتميز داعيا صناع الاعلام في العالم الغربي للاستفادة من هذه التجرية وهذه السوق الدولية الاهم في العالم والتي باتت موعدا مهماً على خارطة صناع الانتاج في العالم .

