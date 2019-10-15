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توفيت الممثله السورية نجوى علوان، بعد صراع طويل مع المرض تاركة وراءها أرشيفا مميزا من الأعمال المهمة في مسيرتها الفنية.

وتخرجت الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1990 وبدأت مسيرتها الفنية عام 1992 في مسلسل «السيرة العربية»، لتتوالى أعمالها في العديد من المسلسلات منها «نهارات الدفلي» و«هوى البحر» و«مرايا»، و«أبواب الغيم»، «قلوب صغيرة»، «التغريبة الفلسطينية»، «على طول الأيام»، «الاجتياح»، «مطلوب رجال»، «عصي الدمع. وكان آخر اعمال الراحلة «مطلوب رجال» و«الحبيب الأول». ومن أفلامها السينمائية «زائره المساء»، «الليل الطويل»، «الأمانة».

