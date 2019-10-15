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افتتاح فيلم دي نيرو وآل باتشينو في مهرجان لندن


احتفل النجم الكبير روبرت دي نيرو بالعرض الخاص لفيلمه الجديد The Irishman بالعاصمة الإنكليزية لندن في حضور إعلامي وجماهيري ضخم.
ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور دي نيرو ومخرج الفيلم مارتن سكورسيزي والنجم آل باتشينو الذي يشارك في بطولة الفيلم، على السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائي.
وقالت الصحيفة إن القاعة التي احتضنت الفيلم شهدت عودة النجوم الكبار للعمل معا في فيلم سينمائي بعد غياب طويل.
ويعد الفيلم من أحدث الأفلام التي تنتجها شبكة نيتفليكس، وتطمح من خلاله لحصد أول جائزة أوسكار لفيلم من إنتاجها.
وأسهم في إنتاج الفيلم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي وهو مستوحى من رواية طرحت عام 2004 للروائي «تشارلز براندت» كانت بعنوان I Heard You Paint Houses.
ويعد الفيلم التعاون السينمائي التاسع بين النجم الكبير روبرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي، وكان آخر تعاون لهما معا في عام 1995 عبر فيلم «كازينو».
كما يعد الفيلم رابع بطولة مشتركة بين النجم روبرت دي نيرو، والنجم الكبير آل باتشينو، بعد ظهورهما في بطولة مشتركة في ثلاثة أفلام سابقة.


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