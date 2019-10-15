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عربيات ودوليات

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باسيل: سأزور دمشق قريباً


أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل امس أنه سيزور سورية قريبا، وكشف أن هدف الزيارة اعادة النازحين السوريين الى وطنهم. وقال باسيل في كلمة ألقاها في ذكرى 13 أكتوبر انه «يريد أن يذهب الى سورية لكي يعود الشعب السوري الى بلاده ولأنه يريد للبنان أن يتنفس بسيادته واقتصاده». وأضاف «قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان والآن أصبح برئة واحدة، حيث إن سورية هي رئة لبنان الاقتصادية» وتابع قائلا ان «لبنان خسر الرئة الأولى بسبب اسرائيل، فهل يخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخطأ والعبثية، فيختنق وينتهي ككيان؟».


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