عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اقتربت القوات الحكومية السورية امس من الحدود مع تركيا، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الادارة الذاتية الكردية توصلها اليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته أنقرة وفصائل سورية موالية لها قبل نحو أسبوع ضد مناطق سيطرتها، ووصفته دمشق بالعدوان. وانتشرت القوات الحكومية على مشارف بلدة تل تمر الواقعة جنوب مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور المعارك. وشوهد عدد من الجنود يحملون الأعلام السورية وسط ترحيب المدنيين الذين قدموا لاستقبالهم. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن «وحدات من الجيش العربي السوري تدخل بلدة تل تمر» الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من رأس العين في محافظة الحسكة. واقتربت بعض القوات السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، لنحو ستة كيلومترات من الحدود التركية.

وكانت وسائل اعلام موالية للنظام السوري أعلنت في وقت سابق الاثنين أن القوات الحكومية انتشرت في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية. وفي مناطق حدودية أخرى، انتشرت وحدات من قوات النظام مزودة بدبابات وآليات ثقيلة في محيط منبج وكذلك قرب مدينتي الطبقة وعين عيسى. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «قوات النظام باتت على تماس تقريباً مع القوات التركية في عين عيسى». وتمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها منذ بدء هجومها الأربعاء، من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً، يمتدّ من مدينة تل أبيض (الرقة) حتى غرب مدينة رأس العين. وتسعى أنقرة من هجومها الى اقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرتها تنقل اليها قسماً كبيراً من 3,6 ملايين لاجئ سوري لديها. وبدأت هجومها بعد يومين من سحب واشنطن لجنودها من نقاط حدودية في خطوة بدت بمثابة ضوء أخضر أميركي لأنقرة وتخلياً أميركياً عن الأكراد.

وتسبّب الهجوم منذ اندلاعه الأربعاء، وفق المرصد، بمقتل 60 مدنيا في سورية و121 مقاتلاً من قوات سورية الديموقراطية «قسد». كما قتل 86 من الفصائل الموالية لأنقرة. وأحصت أنقرة من جهتها مقتل أربعة جنود أتراك في سورية و18 مدنياً جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد باطلاقها على مناطق حدودية. وشهدت رأس العين امس اشتباكات عنيفة، بعد قصف «هستيري» بالمدفعية والطائرات ليلاً، وفق المرصد.

وعلى وقع التقدم التركي السريع، أعلنت الادارة الذاتية الكردية في بيان ليل الأحد «الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية».وقالت ان الاتفاق يهدف الى «مؤازرة قوات سورية الديموقراطية.. ولكي نمنع ونصد الاعتداء» التركي. ولم توضح الادارة الذاتية تفاصيل الاتفاق الذي تمّ برعاية موسكو، أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، وما اذا كانت قدمت تنازلات لدمشق. الا أن تعميماً أصدرته الادارة الذاتية لموظفيها امس أفاد بأن الاتفاق «عسكري» هدفه فقط «حماية الحدود»، ولن يؤثر على عمل كافة الادارات التابعة لها.وينصّ الاتفاق، وفق ما نشرت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق على «دخول» الجيش السوري الى منبج وعين العرب (كوباني) المدينتين اللتين لطالما أبدت أنقرة عزمها السيطرة عليهما. في المقابل أرسل الجيش التركي وقوات المعارضة السورية تعزيزات عسكرية الى محيط مدينة منبج وقالت المعارضة السورية ان قواتها ستتقدم الى المدينة اذا وصلت أرتال عسكرية للنظام اليها. من جهته، قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب «العدالة والتنمية التركي» ان بلاده ماضية في عمليتها العسكرية «نبع السلام». ويشكّل الاتفاق بين الاكراد ودمشق تحولاً جديداً في مسار النزاع بعدما اصطدمت مفاوضات سابقة بين الطرفين بحائط مسدود. وفي مقال في مجلة «فورين بوليسي» كتب القائد العام لقوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي «نعرف أنه سيكون علينا تقديم تنازلات مؤلمة مع موسكو وبشار الأسد اذا اخترنا طريق العمل معهم. لكن علينا الاختيار بين التنازلات أو ابادة شعبنا، وبالتأكيد سنختار الحياة لشعبنا». وفي هذا السياق قال مسؤول كردي سوري بارز ان اتفاقاً عسكرياً مبدئياً مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وان الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق. وأوضح بدران جيا كرد أن الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام المناطق الحدودية من بلدة منبج الى ديريك في شمال شرقي البلاد.

