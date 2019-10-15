عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سورية.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!».

من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً ان فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع لتقييم هذا الملف.

وأضاف «من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله ان «الوضع معقد»، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

في السياق، بحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعا في لوكسمبورغ امكانية فرض حظر على مبيعات الاسلحة لأنقرة على خلفية العدوان على سورية. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في تصريح قبيل الاجتماع ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستناقش مدى الاستعداد لاتخاذ بعض التدابير المطروحة على الطاولة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في تصريح مماثل ان «العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لاسيما المانيا وفرنسا ابلغت تركيا بتعليق صادرات الاسلحة وسنتخذ اجراءات اضافية».

