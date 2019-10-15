عربيات ودوليات

الحسكة الوكالات: رفع العلم السوري على عدد من المؤسسات الحكومية ومنها المدارس في الحسكة والقامشلي، تزامنا مع انتشار الجيش السوري في عدد من البلدات بأرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي. وأعلنت مديرية التربية، أنها بدأت باعادة افتتاح المدارس الحكومية المغلقة من قبل قوات «الأسايش» الكردية ومباشرة الكادر الاداري والتعليمي الدوام فيها، تطبيقا للاتفاق بين دمشق و«الوحدات الكردية»، وأولها مدارس في حي غويران بمدينة الحسكة.

من جهة أخرى أفادت صفحات التواصل الاجتماعي ومنها «القامشلي اليوم» بأنه تم الاتفاق على اعادة افتتاح المدارس المغلقة في عدد من الأحياء ورفع العلم السوري واعادة التدريس وفق المناهج الحكومية.

