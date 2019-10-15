عربيات ودوليات

اعتبر السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري أمس، أن ما تشهده في سورية يعد الكارثة الانسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. يأتي ذلك، غداة اطلاق البابا فرانسيس نداء من أجل وقف القتال في شمال شرق سورية، قائلا ان «فكره يتجه مرة جديدة نحو منطقة الشرق الأوسط، لاسيما سورية الحبيبة والمعذبة».

وتحدث البابا فرانسيس عن «الأنباء المأساوية الواردة من سورية بشأن مصير السكان في المناطق الشمالية الشرقية، المرغمين على ترك بيوتهم بسبب العمليات العسكرية»، مشيرا الى «وجود عدد كبير من العائلات المسيحية وسط هؤلاء». وقال البابا فرانسيس انه «يجدد نداءه الى كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي من أجل أن يلتزم الجميع بصدق ونزاهة وشفافية بالحوار بحثا عن حلول ناجعة».

