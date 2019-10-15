عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تعهد وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر بتعاون وزارة الدفاع «البنتاغون» مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لافشال التحقيق. واوضح اسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا. وقال اسبر في مقابلة على قناة «سي بس اس» الاميركية «سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس». ويأتي موقف اسبر غداة اعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرا اطلاق اجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية. واستخدم ترامب تويتر لشن هجوم على التحقيق متحدثا عن نظرية مؤامرة من جانب «دولة عميقة» تحاول اطاحته.

وأرسل النواب الديموقراطيون مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية «البنتاغون» والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا. ويسعى رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق الى معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لالحاق ضرر بجو بايدن المرشح الاوفر حظا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020 على ان يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية. وأبلغ اسبر محطة «فوكس نيوز» الاحد أن مسؤولي الادارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الاطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء. وقال «للبيت الأبيض رأي في اصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا». في غضون ذلك أثار الرئيس الأميركي جدلا جديدا في بلاده، بعد أن قال ان الولايات المتحدة تدرب عسكرييها على أن يكونوا «آلات قتل». وجاءت هذه العبارة في تغريدة نشرها ترامب في معرض تعليقه على قضية الضابط الأميركي الميجر ماثيو غولدشتاين الذي ستنطلق محاكمته في ديسمبر المقبل بتهمة اعدام مصنع متفجرات أسير من حركة «طالبان» في أفغانستان عام 2010.

ولم ينف ترامب في التغريدة ارتكاب الضابط جريمة قتل خارج القضاء، لكنه أعرب عن معارضته لملاحقة غولدشتاين، مشيرا الى أن القضية الآن موضع الدراسة في البيت الأبيض.

ولفت الرئيس الأميركي، الى أن غولشتاين عنصر مكرم بميداليات في قوات القبعات الخضراء، مضيفا «ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة، ثم نحاكمهم عندما يقتلون!». وأثار هذا الكلام انتقادات شديدة اللهجة بحق ترامب من قبل كثير من المعلقين، وكان بين منتقديه المحلل السياسي ومؤسس مجلة «The Weekly Standard» بيل كريستول الذي ذكر عبر تويتر «ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة؟ لا، لا نفعل ذلك، ومن القبيح للغاية أن رئيسا أميركيا يقول ذلك عن عسكريينا».

