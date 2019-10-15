عربيات ودوليات

لندن - أ.ف.ب - كونا: أعلنت الملكة اليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد امس في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن «بريكست» أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل «أولوية» بالنسبة للحكومة. وقالت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة ان «أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي».

وتضمن الخطاب الذي يعرض سياسيات الحكومة بقيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون 22 مشروع قانون سيتم اعتمادها خلال الدورة البرلمانية الحالية ويتعلق عدد منهم باجراءات (بريكسيت) والغاء القوانين والمعاهدات الاوروبية كافة. واضافت ان الحكومة ستقدم مشاريع قوانين تسن بموجبها قانونا للهجرة خاصا ببريطانيا ومستقلا عن الاتحاد الاوروبي بينما يضمن قانون آخر حقوق المقيمين الأوروبيين في بريطانيا.كما اكدت الملكة اليزابيث ان بلادها ستواصل دورها «الريادي» على المستوى الدولي بعد خروجها من الاتحاد من خلال تشجيع الامن والسلام الدوليين فضلا عن الدفاع عن مصالحها.

ويفترض أن يضم البرنامج الحكومي تشديداً في سياسات الأمن والهجرة، لكن كل تلك المقترحات تبقى فرضية في ظل عدم اليقين المحيط بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على موعد المقرر.وأبدت لندن وبروكسل حذراً في الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، اذ لم يحقق أي خرق بشأن مسألة الحدود الايرلندية الهامة خلال مفاوضات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل. واعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه أنه «لايزال يتعين القيام بالكثير من العمل» للخروج من المأزق. وأعرب جونسون عن الموقف نفسه. ورأى أن التوصل لاتفاق حول بريكست لا يزال أمراً ممكناً، لكنه شدد على أن «هناك عمل كثير بجب القيام به».

