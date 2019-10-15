عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات:بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالاضافة الى الملفات الاقليمية والدولية. وقالت مصادر ان القمة السعودية - الروسية ستنقل العلاقات بين البلدين الى مستويات جديدة وستشهد توقيع اتفاقيات نوعية بين الحكومتين.

واستبق الرئيس الروسي زيارته الى الرياض بالاشادة بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية مؤكدا سعيه لتطويرها وقال «نحن ننظر الى العربية السعودية كدولة صديقة لنا»، مؤكداً ان دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح. وأكد بوتين ان «المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة. كما انها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن ان نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا ليس اقليميا فحسب، وانما هي لاعب دولي ايضا فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية».

ويذكر ان بوتين كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 اي منذ 12 عاماً، اما الملك سلمان فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف انه تم تحضير نحو 30 وثيقة بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين الى السعودية.

كما ناقش خادم الحرمين الشريفين مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث شملت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والانسانية. كذلك يتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية وسيكون هناك مباحثات بين بوتين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديميتريف، ان الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار. وقال كيريل ديميتريف لقناة «العربية» ان «قيمة اتفاقاتنا ستبلغ اكثر من 3 مليارات دولار حالياً واحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع «أرامكو» لانتاج مواد هامة للشركات الروسية و»أرامكو» وشركات عديدة اخرى حول العالم» وأشار المسؤول الروسي الى اجراء «الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من اكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من ايجار الطائرات». وحول زيارة بوتين للسعودية قال ديميتريف «أعتقد انها زيارة تاريخية وتأتي في زمن تحصل فيه تحولات ايجابية كبيرة في العلاقات السعودية الروسية». وأشار الى ان هذا التحول لا يشمل التعاون في محال النفط ولا الاستثمارات فحسب او زيادة التبادل التجاري بين بلدينا بل يشمل الجوانب الثقافية والرياضية وكافة المجالات الأخرى، وقال «كما نعتقد ان هذه الزيارة ستسرع عدداً من المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومن ناحيتنا سنوقع 14 اتفاقاً جديداً مع الشركات السعودية خلال الزيارة وتتنوع بين البرامج الفضائية واللوجستية والذكاء الاصطناعي ومجالات عديدة اخرى فكما قلت نحن نعتقد بأن هذه الزيارة تاريخية وتبعث رسالة مفادها بأن التعاون السعودي الروسي استراتيجي ويشمل جبهات عديدة وكل هذا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بوتين وقيادة المملكة العربية السعودية».

