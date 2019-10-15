عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: استقبلت المملكة العربية السعودية الرئيس الورسي فلاديمير بوتين بمراسم تعبر عن تقاليد وعادات وأعراف المجتمع السعودي، حيث تقدمت سيارة الرئيس بوتين الليموزين التي تحمل علامة اوروس والتي ظهرت للعيان للمرة الأولى في مايو 2018، وظهرت امس في قصر اليمامة محاطة بالخيول العربية الضامرة. واعتبر محللون سياسيون، ان الزيارة التاريخية التي يقوم بها بوتن لكل من الرياض وأبوظبي، تأتي ترسيخا لتوجه السعودية والامارات في ترسيخ شراكات استراتيجة على اعلى المستويات لخدمة شتى قضايا المنطقة واستقرارها.

واحتفى السعوديون بزيارة بوتين عبر فعاليات متنوعة ستقام في مدينة الرياض، تتضمن عروضاً فنية متنوعة تبرز قيمة الثقافة الروسية من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، بالاضافة الى عروض افلام روسية كلاسيكية وحديثة.

