عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرياض بالتاريخية. وقال عبر «بودكاست» نشرته وزارة الخارجية السعودية امس على تويتر، ان الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأشار الى ان اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة.

كما اكد ان العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الى روسيا.

وأضاف ان هناك جهوداً تُبذل «لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين» مبيناً ان الصندوق السيادي الروسي فتح منصة له في الرياض لتكون محطة انطلاق لاستثماراته بالمنطقة».

الى ذلك، رأى ان كل الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس «لها اهمية، وستسهم في تكثيف التعاون والتنسيق، وتثبيت العلاقات على اسس مؤسساتية»، مبدياً تطلع البلدين لتكثيف التشاور بينهما. كما اعلن ان السعودية فتحت المجال لمنح تأشيرات عبر الانترنت لسياح عدد من الدول، من بينهم المواطنون الروس الذين نتوقع زيادة اعداد الزائرين منهم للمملكة، للتعرف عليها. وأفاد الجبير ان المملكة تعمل مع الجانب الروسي لتسهيل زيارة السعوديين الى روسيا، مؤكداً ان التبادل بين الشعبين يعدّ داعماً للعلاقات المتينة بين الحكومتين.

