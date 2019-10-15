عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: عاشت تونس ليلة من الاحتفالات حفلت بالزغاريد والألعاب نارية والهتافات في جادة الحبيب بورقيبة اثر اعلان استطلاعات الرأي فوز استاذ القانون الدستوري قيس سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الاعلام نبيل القروي. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة «سيغما كونساي» فقد نال سعيّد 76,9% من الاصوات مقابل 23,1% للقروي. كما اكد استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة «ايمرود كنسيلتنغ» حصول سعيّد على 72,5% من الأصوات وحصول القروي على 27,5%. ومباشرة شكر سعيّد الشباب الذي «فتح صفحة جديدة في التاريخ» في اول تصريح صحافي له اثر اعلان نتائج الاستطلاعات. وقال سعيّد (61 عاما) في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة «أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ». وتابع بصوته الجهوري «سأحمل الأمانة... الشعب يريد» وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

وصوّت لفائدة «سعيّد» الذي يلقب بـ«الأستاذ» 90% من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عاما وفقا لتقديرات «سيغما». وأكد سعيّد الذي يملك خبرة سياسية «احترم كل من اختار بكل حرية انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ». وتابع «قدمتم درسا للعالم وابهرتم العالم اشكركم من اعماق الأعماق» مضيفا «نحن في حاجة الى تجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين». وأعلن سعيّد ان القضية الفلسطينية ستكون ضمن اولوياته في الخارج، مبينا «سنعمل في الخارج من اجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية».

من جانبه انتقد منافسه نبيل القروي القضاء لتوقيفه 48 يوما قبل الحملة الانتخابية وخلالها. وقال للصحافيين في مؤتمر صحافي في مقر حملته بالعاصمة تونس «حالة فريدة من نوعها في تاريخ الديمقراطيات سندافع، سجن البارزين (المرشحين) سهل».

وهنأت حركة «النهضة» ذات المرجعية الاسلامية سعيّد ودعت انصارها «للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة» في وسط العاصمة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 57.7% في 70% من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الاجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية. ويرى مراقبون ان المناظرة التلفزيونية التي جمعت المتنافسين الجمعة كان لها الفضل في ترجيح كفة سعيّد الذي بدا خلالها واثقا ومقنعا امام منافسه القروي الذي فقد تركيزه في فترات.

وتمكن سعيّد الذي يتبنى افكارا اجتماعية محافظة من تصدر الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر حيث حصد 18,4% من الأصوات. وأثار سعيّد الجدل منذ اعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا فيما صنّفه آخرون بالاسلامي المحافظ. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة عن لا مركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات ويتبنى شعار الثورة «الشعب يريد» و«شغل حرية كرامة وطنية». ويدعو سعيّد لانتخاب مجالس جهوية تعيّن بدورها ممثلين لها «من اجل ان تصل ارادة الشعب للسلطة المركزية، ومقاومة الفساد».

