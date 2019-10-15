آراء

طالعتنا الاخبار النيابية مؤخرا حول قيام لجنة المرأة والاسرة بإدخال تعديلات على قانون حقوق الطفل حتى يتماشى مع قانون الحماية الأسرية وقانون الجزاء ما يعني ان قانون الحماية الأسرية من العنف الأسري وإيذاء الاطفال بمثابة الأصل والذي يتبعه قانون حماية الطفل. ومن ابرز تلك التعديلات التي ذكرت ادخال عقوبة الحبس ستة اشهر كعقوبة للعنف الأسري وفِي حال كسر تلك العقوبة يتم اخضاع المتجاوزين للخدمة المجتمعية والتي تتضمن تنظيف المدارس والمرافق العامة والحكومية. والحقيقة ان تلك الجهود النيابية مهمة في تعزيز مكانة الاسرة والحفاظ على حقوق الاطفال كونهم اجيال المستقبل والعامود الفقري لكل المجتمعات. فجميع التجارب الاولى التي يعيشها الطفل تلعب دورا مهماً في تكوين هذه الشخصية والتي اما ان تكون شخصية مهزومة بفعل التجارب السيئة والعنيفة التي تحرض اليها الطفل والتي تشمل الاستهزاء والسخرية وصولا الى التحرش الجنسي اللفظي والجسدي وأكثرها وقعا تلك التي تأتي من الاسرة كونها الحاضن الاول للطفل والدائرة الاولى التي يستمد منها الأمان وتأتي بعد ذلك الرفاق والمدرسة والأصدقاء وجميعها دوائر مهمة. او ان تكون شخصية قوية وقائدة وواثقة وتتطلع للمستقبل بخطى ثابتة وتلك الشخصية ايضا تعكس تاريخ تلك المرحلة التي يعيشها الاطفال وهي تجارب عالمية يشترك فيها أطفال العالم اجمع دون استثناء بسبب المكان او المستوى المادي والاجتماعي فكثير من الاطفال الفقراء أصبحوا قادة مؤثرين حيث ان الفقر لم يمنع من ان تمنحهم أسرتهم المعاملة الحنونة والمشجعة وكثير من أطفال الاثرياء تحولوا الى قتلة وفاشلين بفعل المعاملة السيئة من ذلك تكتسب تلك القوانين أهميتها الا ان الاشكالية في الكويت بأن الكثيرين لا يزالون يجهلون تفاصيل ذلك القانون فما بالك بالقيام باجراءات على تلك القوانين التي في الأصل يجهلها الكثيرون. وذلك هو دور المؤسسات التعليمية وجمعيات النفع العام ولنا ان نذكر جهود الجمعية التطوعية والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الموسم السابق بالقيام بعدد من الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي حول تلك القوانين. كذلك الشيء الاخر ان ضمن التعديلات المقترحة هو انه في حال كسر عقوبة الحبس ستة اشهر يتعرض المدان الى المطالبة بالخدمة المجتمعية وهنا مكمن الأزمة فهناك اعتراف بعدم القدرة على تنفيذ العقوبة. كما ان هناك فهماً مغلوطاً للخدمة المجتمعية بانها تأتي كعقوبة من الدرجة الثانية وحقيقتها انها عقوبة من الدرجة الاولى تحرص المؤسسات الغربية على تنفيذها لتهذيب الأخلاق لدى مجموعة المتجاوزين. وتظل ايضا في الكويت اشكالية التنفيذ فكيف بهؤلاء المشرعين موقنين بأن الذي تمكن من كسر عقوبة السجن سوف لن يفلت من عقوبة الخدمة المجتمعية.

نصيحتي للقائمين على هذه التشريعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهذا الصدد حتى يتحقق المطلوب من حماية الاسرة وليس فقط إنجازات تضاف على الورق ودون ان تلامس ارض الواقع.

